De Mita torna a casa | dimesso dall’ospedale dopo la frattura | arrivano gli auguri di Mattarella

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Ciriaco Deè stato“Moscati” di Avellino dove sabato scorso era stato operatoladel femore provocata da una caduta all’interno della sua abitazione di Nusco. L’ex presidente del Consiglio e leader Dc, 94 anni, è stato trasferito in ambulanza nella sua residenza di Nusco, il comune irpino di cui è sindaco al secondo mandato, dove effettuerà la riabilitazione. Le sue condizioni sono definite buone dai sanitari dell’Unità di Ortopedia e Traumatologia dell’azienda ospedaliera irpina. A Desono arrivati in questi giorni moltissimi messaggi die di pronta guarigione. Tra questi quello del presidente della Repubblica, Sergio, che in una telefonata ad ...

