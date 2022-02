C’è posta per te: ospiti del 26 febbraio Francesco Totti e Raoul Bova (Di venerdì 25 febbraio 2022) C’è posta per te: gli ospiti del 26 febbraio del people show condotto da Maria De Filippi sono Francesco Totti e Raoul Bova Sabato 26 febbraio, in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, tornano protagoniste le emozionante e avvincenti storie raccontate da Maria De Filippi nel suo people show C’è posta per Te. ospiti d’eccezione due giganti del calcio e del cinema: il grande campione ex bomber della Roma e bandiera del calcio nel mondo Francesco Totti e il bravissimo e amatissimo attore Raoul Bova. C’è posta per te – Maria De Filippi e Raoul BovaIl programma ideato e condotto da Maria De ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 25 febbraio 2022) C’èper te: glidel 26del people show condotto da Maria De Filippi sonoSabato 26, in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, tornano protagoniste le emozionante e avvincenti storie raccontate da Maria De Filippi nel suo people show C’èper Te.d’eccezione due giganti del calcio e del cinema: il grande campione ex bomber della Roma e bandiera del calcio nel mondoe il bravissimo e amatissimo attore. C’èper te – Maria De Filippi eIl programma ideato e condotto da Maria De ...

