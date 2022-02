Ucraina, le dolorose premure delle mamme e dei papà: 'Adesivi con il gruppo sanguigno sui vestiti dei bambini' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Adesivi sui vestiti dei bambini con l'indicazione del loro gruppo sanguigno . Così le mamme e i papà ucraini si sarebbero preparati alla guerra che oggi è diventata realtà . Un'idea che è stata ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 febbraio 2022)suideicon l'indicazione del loro. Così lee iucraini si sarebbero preparati alla guerra che oggi è diventata realtà . Un'idea che è stata ...

Advertising

kkvignarca : Ma pensa come devono essere poveri in spirito e chiudi al ragionamento quelli che, anche oggi e per sole ragioni di… - CaironiRoberto : “Che cosa ci porteranno gli anni che sono davanti a noi? Come sarà l’avvenire dell’uomo sulla terra? A noi non è da… - lunanuovarossa : @GiovanniPaglia Il programma di Lenin era la pace ad ogni costo, anche con dolorose concessioni alla Germania. L'eq… - lostarec : > La presidente della Camera Nancy Pelosi si è vantata che gli alleati di USA e NATO stanno preparando sanzioni con… - dennismantovan : RT @federicoton99: Per l'#Ucraina si avvicinano ore terribili e dolorose. Per l'Europa una guerra (civile o diversa) in casa è sempre più… -