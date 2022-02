Ucraina, Divella: “Problemi approvvigionamento grano per Italia” (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’approvvigionamento del grano e dei prodotti derivati sarà un problema per il settore molitorio e per tutto l’agrolimentare Italiano dopo l’escalation della crisi in Ucraina. E se la situazione dovesse protrarsi o peggiorare, con sanzioni alla Russia e lo stop all’export, le imprese Italiane del settore dovranno rifornirsi di grano su altri mercati, con un conseguente aumento dei prezzi per i consumatori. “Oggi è stata bloccata una nostra nave che doveva andare a caricare grano russo proteico di alta qualità nel porto di Rostov”, nel mar d’Azov, spiega all’Adnkronos Vincenzo Divella, amministratore delegato del pastificio Divella, che ogni giorno produce mille tonnellate di pasta secca, 35 tonnellate di pasta fresca e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’dele dei prodotti derivati sarà un problema per il settore molitorio e per tutto l’agrolimentareno dopo l’escalation della crisi in. E se la situazione dovesse protrarsi o peggiorare, con sanzioni alla Russia e lo stop all’export, le impresene del settore dovranno rifornirsi disu altri mercati, con un conseguente aumento dei prezzi per i consumatori. “Oggi è stata bloccata una nostra nave che doveva andare a caricarerusso proteico di alta qualità nel porto di Rostov”, nel mar d’Azov, spiega all’Adnkronos Vincenzo, amministratore delegato del pastificio, che ogni giorno produce mille tonnellate di pasta secca, 35 tonnellate di pasta fresca e ...

