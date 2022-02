Traffico Roma del 24-02-2022 ore 20:00 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sta calando di intensità al Traffico sulla riviera cittadina sul raccordo anulare permangono per ora allentamenti di lieve entità in carreggiata interna tra l’anno menta nella nel quadrante sud è in carreggiata esterna ancora coda tratti dalla Pontina fino al bivio con la Roma Napoli ci sono cose sotto la turbano dell’arma da quella da via Filippo Fiorentini fino a Tor Cervara Attenzione si tratta di un incidente proprio intenso permangono con te verso il centro da Portonaccio alla tangenziale est allo stadio Olimpico in corso incontro di Europa League Lazio porto scattate Quindi tutte le misure relative alla sosta la viabilità nell’area del Foro Italico inevitabili disagi dopo la gara soprattutto sui Lungotevere della Vittoria al Flaminio oltre che in tangenziale a Monteverde la polizia locale ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 24 febbraio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione sta calando di intensità alsulla riviera cittadina sul raccordo anulare permangono per ora allentamenti di lieve entità in carreggiata interna tra l’anno menta nella nel quadrante sud è in carreggiata esterna ancora coda tratti dalla Pontina fino al bivio con laNapoli ci sono cose sotto la turbano dell’arma da quella da via Filippo Fiorentini fino a Tor Cervara Attenzione si tratta di un incidente proprio intenso permangono con te verso il centro da Portonaccio alla tangenziale est allo stadio Olimpico in corso incontro di Europa League Lazio porto scattate Quindi tutte le misure relative alla sosta la viabilità nell’area del Foro Italico inevitabili disagi dopo la gara soprattutto sui Lungotevere della Vittoria al Flaminio oltre che in tangenziale a Monteverde la polizia locale ...

