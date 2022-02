Traffico Roma del 24-02-2022 ore 18 | 00

(Di giovedì 24 febbraio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione Cominciamo con la raccordo anulare abbiamo code nel quadrante Nord in carreggiata interna tra l’ospedale Sant’Andrea e la Flaminia in esterna tra sala e Flaminia permangono incolonnamenti a tratti in carreggiata interna tra il bivio con laFirenze e l’uscita per laL’Aquila nel quadrante sud è in carreggiata esterna code a tratti dalla Pontina sino al bivioNapolicongestionato sulla tangenziale ci sono cose a partire dalla stazione Tiburtina fino allo svincolo Cairoli Campi Sportivi con te anche verso San Giovanni da Tor di Quinto lo svincolo Carioli Campi Sportivi si tratta soprattutto didiretto verso lo stadio Olimpico dopo le 18:45 è in programma l’incontro di Europa League Lazio porto scattate Quindi tutte ...

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico congestionato sulla Salaria, tra viale Liegi e la Tangenziale Est - tamicheA1 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico intenso sul Raccordo, tra le uscite Colombo e Appia - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Flaminia, tra Prima Porta e la Tangenziale Est - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sul Raccordo, tra le uscite Colombo e Appia - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Cassia, tra il Raccordo e l'ospedale Villa San Pietro-Fatebenefratelli -

