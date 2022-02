Serie A, domani c’è Genoa-Inter: le probabili formazioni (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le probabili formazioni di Genoa-Inter, match della ventisettesima giornata della Serie A 2021/2022 Torna in campo la Serie A ed è pronta a farlo con i match dell’ottava giornata del girone di ritorno. Tra le partite in programma c’è anche la sfida di ‘Marassi’ tra il Genoa di Alexander Blessin e l’Inter di Simone Inzaghi: ecco le probabili formazioni del match in programma alle 21:00 di domani 25 febbraio. Qui Genoa: formazione quasi fatta In casa rossoblu scelte quasi fatte per Alexander Blessin. In porta confermato Sirigu con Hefti e Vasquez terzini con Ostigard e Maksimovic a formare la coppia centrale. La mediana sarà formata da Sturaro e Badelj. Amiri agirà sulla ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ledi, match della ventisettesima giornata dellaA 2021/2022 Torna in campo laA ed è pronta a farlo con i match dell’ottava giornata del girone di ritorno. Tra le partite in programma c’è anche la sfida di ‘Marassi’ tra ildi Alexander Blessin e l’di Simone Inzaghi: ecco ledel match in programma alle 21:00 di25 febbraio. Qui: formazione quasi fatta In casa rossoblu scelte quasi fatte per Alexander Blessin. In porta confermato Sirigu con Hefti e Vasquez terzini con Ostigard e Maksimovic a formare la coppia centrale. La mediana sarà formata da Sturaro e Badelj. Amiri agirà sulla ...

Advertising

sportli26181512 : Verso Milan-Udinese: la probabile formazione rossonera: Ecco la formazione del Milan che potrebbe scendere in campo… - StreetNews24 : Uno spettacolo tutto da vivere per gli appassionati di volley, quello che si appresta ad andare in scena all'Arena… - gr3ysaddict3d : Non vedo l’ora di fare l’esame, tornare a casa, dormire e farmi una maratona di serie tv e bere vino da sola fino a domani mattina - JBinthekitchen : RT @dubidubibamsbem: passiamo alle cose serie: domani li chiudono? #jerù - dubidubibamsbem : passiamo alle cose serie: domani li chiudono? #jerù -