Meret prima del Barcellona | «Tra le partite più importanti della mia carriera»

Advertising

GoldelNapoli : Le parole del portiere azzurro prima del match di #EuropaLeague - Frias56946262 : @ValNap1926 @Oscar_Belfiore No aspe. Meret tecnicamente è nullo, ha un gran fisico, ma si ferma lì. Rafael prima d… - davideru94 : @MarcoGiordano6 @ADeLaurentiis @victorosimhen9 Sarebbe un grande acquisto ma , come lo paghiamo? E poi questo impli… - kinfra_ : @ViSal_Corecap @LucianoShelby @Szobosalvs Ha fatto una papera che ci ha condannato. La papera si penalizza? Si. Per… - jastemmonap1926 : RT @majewsky2000: Ospina ha fatto la prima papera della stagione ed è perdonato (e si è fatto perdonare durante la partita stessa) ma non… -

Ultime Notizie dalla rete : Meret prima

Calcio News 24

I giocatori della SSC Napoli e del FC Barcelona ,dell'inizio della partita di stasera in Europa League , mostreranno uno striscione con il ... NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1) :; Di Lorenzo, Rrahmani,...... Mertens cerca la conclusione didiretta verso lo specchio della porta, Goldaniga con la ... si scalda in via precauzionale10' Occasione per il Napoli! Di Lorenzo, tutto solo, lascia ...20.51 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima del match di Europa League con il Barcellona è intervenuto al microfono di Dazn: "Gara di grande emozione. C'è voglia di misurarsi con ...Nel pre-partita di Napoli-Barcellona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il portiere azzurro Alex Meret. E’ la tua partita più importante? “Sicuramente è tra le più importanti contro una squadra ...