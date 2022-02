Le truppe russe sono a una manciata di chilometri da Kiev L’Ambasciata italiana è in stato di massima allerta Circa duemila i connazionali residenti Molti di loro sono al riparo nei bunker

(Di giovedì 24 febbraio 2022) “La nostra ambasciata aè aperta, pienamente operativa e mantiene i rapporti con le Autorità ucraine, in stretto coordinamento con le altre ambasciate, anche a tutela dei2000 italianiresta in, pronta ad adottare ogni necessaria decisione”. È quanto ha detto, questa mattina il premier Mario Draghi nel corso della conferenza stampa dedicata alla guerra Ucraina Russia ribadendo cheè pienamente operativa (leggi l’articolo – qui il video). La Farnesina è in stretto contatto conIl ministro degli Esteri, Luigi Di Maio sta presiedendo in queste ore alla Farnesina una riunione di ...

Secondo quanto riferito da fonti ucraine, lestanno entrando nel Paese da tre direzioni: a Nord dall'avamposto di frontiera di Senkivka, ovvero dalla Bielorussia; a Est, in direzione di ...Esplosioni nelle città Nelle "ore più buie dell'Europa" dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, come le ha definite il capo della diplomazia europea Josep Borrell, lehanno invaso l'...L'immediato potenziamento dei contingenti lungo il fronte Est della Nato, sostegno logistico ed economico per l'Ucraina e, ovviamente, «dure» sanzioni per la Russia. Sembra ...Gli adesivi con il gruppo sanguigno sui vestiti dei bambini per consentire soccorsi immediati in caso di ferite: è l'immagine dell'orrore dall'Ucraina ...