L' autotrasporto ha tutte le ragioni per protestare | ma così rischia di passare dalla parte del torto

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Il mondo dell'hale, oggi più che mai, per essere deluso e arrabbiato per tutto quanto sta accadendo, con aumenti dei costi " e non solo - che rendono l'attività ...

Advertising

UeT1982 : L'incontro si terrà al ministero del #Mims oggi pomeriggio, 24 febbraio, alle ore 17:30. Presenti tutte le associaz… -

Ultime Notizie dalla rete : autotrasporto tutte

Il mondo dell'hale ragioni, oggi più che mai, per essere deluso e arrabbiato per tutto quanto sta accadendo, con aumenti dei costi " e non solo - che rendono l'attività insostenibile e la "...Il mondo dell'hale ragioni, oggi più che mai, per essere deluso e arrabbiato per tutto quanto sta accadendo, con aumenti dei costi " e non solo - che rendono l'attività insostenibile e la "...Il ministero Mims (ex Trasporti) ha convocato urgentemente tutte le associazioni dell’autotrasporto alle 17.30 del 24 febbraio per trovare una soluzione alla crisi. Secondo Trasportounito le protesta ...Caro-carburante, le parole del viceministro Teresa Bellanova Si terra’ oggi pomeriggio al Ministero delle Infrastrutture e mobilita’ sostenibili il tavolo autotrasporto convocato per affrontare l’emer ...