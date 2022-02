Katia & Valeria, la reunion a Michelle Impossible – Video (Di giovedì 24 febbraio 2022) Katia & Valeria a Michelle Impossible “Brava, brava, brava!”. Alla seconda e ultima puntata di Michelle Impossible va in onda la reunion che (non) t’aspetti, con l’ospitata di Valeria Graci nello show di Michelle Hunziker con Katia Follesa presenza fissa. E’ così che il duo Katia & Valeria si ricompone dopo diversi anni. In pochi ricorderanno che la coppia comica ha debuttato nei primi anni 2000 su Italia 1, prima a Bigodini e poi a Colorado Cafè. Il successo, però, arriva nel 2005 con Zelig Circus, dove il duo diventa di diritto tra i personaggi di punta dello show; ha sorpreso, proprio per questo, la loro assenza lo scorso autunno agli ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 24 febbraio 2022)“Brava, brava, brava!”. Alla seconda e ultima puntata diva in onda lache (non) t’aspetti, con l’ospitata diGraci nello show diHunziker conFollesa presenza fissa. E’ così che il duosi ricompone dopo diversi anni. In pochi ricorderanno che la coppia comica ha debuttato nei primi anni 2000 su Italia 1, prima a Bigodini e poi a Colorado Cafè. Il successo, però, arriva nel 2005 con Zelig Circus, dove il duo diventa di diritto tra i personaggi di punta dello show; ha sorpreso, proprio per questo, la loro assenza lo scorso autunno agli ...

Advertising

GrandeFratello : Davide, Nathaly e Katia rischiano l’eliminazione: cosa deciderà il pubblico? Lo scopriremo questa sera in prima ser… - fanpage : #Gfvip Katia Ricciareli e Soleil Sorge si lasciano andare a commenti di cattivo gusto su alcuni coinquilini, poi ch… - GrandeFratello : La Casa di #GFVIP non è mia stata così incandescente: Lulù e Jessica VS Delia, Katia e Soleil VS Lulù, Nathaly VS J… - Ottavia31915103 : @domanidai Perché non hai preso una posizione quando katia ha sparlato di Lulù e jessica che pure era grave? Dici d… - BarbaraBolpagn2 : @Sara01210783 Katia ha promesso di aiutarlo fuori 5 mesi che le lecca il c. Sono convinta che non la sopporta ,da u… -