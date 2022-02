In calo il prezzo Samsung Galaxy Z Fold 3: pieghevole in offerta Amazon il 24 febbraio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Quest’oggi, giovedì 24 febbraio, il Samsung Galaxy Z Fold 3, noto smartphone tra i più sofisticati realizzati fino ad ora dal produttore coreano, è disponibile in una super offerta da non perdere su Amazon, proposto al prezzo di 1499,00 euro (invece di 1.849,00 euro di listino). Si tratta di uno sconto di ben 350,00 euro che vi permetterà di acquistare il device al costo più basso di sempre. Il device è venduto e spedito dall’e-commerce (la versione è quella da 256GB nelle tre colorazioni Black, Green e Silver). Inoltre, il prodotto si può comprare subito e pagare a rate con la modalità Cofidis al check-out e per il clienti Prime la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. A questo punto, vediamo insieme i principali dettagli tecnici del Foldable ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Quest’oggi, giovedì 24, il3, noto smartphone tra i più sofisticati realizzati fino ad ora dal produttore coreano, è disponibile in una superda non perdere su, proposto aldi 1499,00 euro (invece di 1.849,00 euro di listino). Si tratta di uno sconto di ben 350,00 euro che vi permetterà di acquistare il device al costo più basso di sempre. Il device è venduto e spedito dall’e-commerce (la versione è quella da 256GB nelle tre colorazioni Black, Green e Silver). Inoltre, il prodotto si può comprare subito e pagare a rate con la modalità Cofidis al check-out e per il clienti Prime la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. A questo punto, vediamo insieme i principali dettagli tecnici delable ...

