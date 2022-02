Green pass marzo 2022: addio dall’1 aprile? Il piano del Governo Draghi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Green pass marzo 2022: si avvicina velocemente il termine dello stato di emergenza previsto per il prossimo 31 marzo, successivamente non dovrebbe più essere prorogato. Dunque, il Governo Draghi comincia a programmare un allentamento delle restrizioni in vista soprattutto di Pasqua, che quest’anno cade il 17 aprile. Le prime anticipazioni provenienti dall’esecutivo. Green pass marzo 2022: allentamento delle restrizioni in vista di Pasqua Green pass marzo 2022: dopo il 31 marzo niente più proroghe per lo stato di emergenza e via libera all’allentamento delle restrizioni anti-contagio. ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 24 febbraio 2022): si avvicina velocemente il termine dello stato di emergenza previsto per il prossimo 31, successivamente non dovrebbe più essere prorogato. Dunque, ilcomincia a programmare un allentamento delle restrizioni in vista soprattutto di Pasqua, che quest’anno cade il 17. Le prime anticipazioni provenienti dall’esecutivo.: allentamento delle restrizioni in vista di Pasqua: dopo il 31niente più proroghe per lo stato di emergenza e via libera all’allentamento delle restrizioni anti-contagio. ...

Advertising

AlexBazzaro : Lo “stato di emergenza” era il motivo per la creazione del green pass. Se viene meno perché non vengono eliminate i… - AlbertoBagnai : Non saprei dirlo meglio: - VittorioSgarbi : Il “Green Pass” una minaccia alla libertà personale. - jumperbobcat : RT @EmilianoBechini: Sapete di chi è la colpa di tutta questa situazione? Non è di Draghi ragazzi, mi ero sbagliato. È di quei dementi che… - manuelaiati : RT @Proietti1981: Il #greenpass verrà lasciato 'dormiente' per poi essere magicamente riscoperto in autunno. Servirà una presa di posizione… -