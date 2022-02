Droga nascosta a casa, arrestato dai carabinieri un 34enne di Battipaglia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. Distaccato di Battipaglia hanno tratto in arresto in flagranza di reato M.M., italiano del 88’, domiciliato nel comune di Battipaglia. I poliziotti della Squadra Investigativa, a seguito di una preliminare attività, hanno accertato che l’uomo aveva avviato, nella zona, una proficua attività di spaccio di hashish, soddisfacendo le richieste di innumerevoli assuntori locali. Ciò posto, gli Agenti sono intervenuti per un controllo presso la dimora di M.M., pregiudicato per reati specifici, associativi e contro il patrimonio, al momento presente presso l’abitazione insieme alla convivente. A seguito della perquisizione domiciliare operata dalla Polizia, è stata rinvenuta, nascosta in alcuni nascondigli dell’abitazione, sostanza stupefacente del ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. Distaccato dihanno tratto in arresto in flagranza di reato M.M., italiano del 88’, domiciliato nel comune di. I poliziotti della Squadra Investigativa, a seguito di una preliminare attività, hanno accertato che l’uomo aveva avviato, nella zona, una proficua attività di spaccio di hashish, soddisfacendo le richieste di innumerevoli assuntori locali. Ciò posto, gli Agenti sono intervenuti per un controllo presso la dimora di M.M., pregiudicato per reati specifici, associativi e contro il patrimonio, al momento presente presso l’abitazione insieme alla convivente. A seguito della perquisizione domiciliare operata dalla Polizia, è stata rinvenuta,in alcuni nascondigli dell’abitazione, sostanza stupefacente del ...

