Conflitto Russia-Ucraina, ufficiale la sospensione del campionato ucraino (Di giovedì 24 febbraio 2022) Non siamo ancora usciti del tutto dalla pandemia che un altro grande problema incombe tra le nostre vite. La Russia di Putin, questa notte, tramite dei bombardamenti in terra Ucraina, ha appena dichiarato guerra alla nazione gialloblu. Shaktar Donetsk Ucraina RussiaSoffermandoci sul calcio, i fatti accaduti questa notte hanno portato ad una decisione inevitabile. La Federcalcio Ucraina, infatti, ha da pochi minuti sospeso il campionato che sarebbe dovuto partire domani, e al momento non c’è una data certa per l’inizio. LEGGI ANCHE: De Zerbi e il suo staff bloccati in hotel a Kiev! Leggi su rompipallone (Di giovedì 24 febbraio 2022) Non siamo ancora usciti del tutto dalla pandemia che un altro grande problema incombe tra le nostre vite. Ladi Putin, questa notte, tramite dei bombardamenti in terra, ha appena dichiarato guerra alla nazione gialloblu. Shaktar DonetskSoffermandoci sul calcio, i fatti accaduti questa notte hanno portato ad una decisione inevitabile. La Federcalcio, infatti, ha da pochi minuti sospeso ilche sarebbe dovuto partire domani, e al momento non c’è una data certa per l’inizio. LEGGI ANCHE: De Zerbi e il suo staff bloccati in hotel a Kiev!

Advertising

fattoquotidiano : Per capire cosa sta accadendo in #Ucraina e da dove scaturisce il conflitto, occorre osservare non solo la Russia,… - sole24ore : ?? #Ucraina e #Russia, le cause del conflitto che ha riportato la #guerra in #Europa - MediasetTgcom24 : Putin: 'Continueremo a fornire gas ininterrottamente' #RussiaUcraina #Putin #Ucraina #Russia #Donbass #Donetsk… - laVoceAL : Crisi tra Russia e Ucraina: parla monsignor Dionisio Lachovicz: «Quando leggiamo l'Apocalisse, ci sembra un'utopia… - DomenicoValenza : E dagli ancora di “conflitto Russia-Ucraina”. No, si chiama “invasione”. Capito @repubblica? -