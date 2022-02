Calciatori e tifosi si sentono male dopo la partita alla stadio: colpa dell'acqua? (Di giovedì 24 febbraio 2022) Giocatori e tifosi hanno iniziato a sentirsi male dopo aver assistito alle partite di calcio di domenica scorsa allo stadio Pietro Fortunati di Pavia. Ora Ats (azienda di tutela della salute) ha avviato accertamenti sugli impianti idrici dell'... Leggi su europa.today (Di giovedì 24 febbraio 2022) Giocatori ehanno iniziato a sentirsiaver assistito alle partite di calcio di domenica scorsa alloPietro Fortunati di Pavia. Ora Ats (azienda di tutelaa salute) ha avviato accertamenti sugli impianti idrici'...

Advertising

RedazioneLaNews : #Milano Calciatori e tifosi si sentono male dopo la partita alla stadio di Pavia: controlli sull'acqua - MilanoInForma : Calciatori e tifosi si sentono male dopo la partita alla stadio di Pavia: controlli sull'acqua… - E57John : @OfficialASRoma il supporto dei tifosi non è mai mancato, chiedetevi invece quello che è mancato da parte di diver… - domenicosabell1 : Pavia, lo stadio Fortunati è «malato»: nausea, vomito e febbre per calciatori e tifosi, l’Ats controlla l’acqua - MilanoSpia : Pavia, lo stadio Fortunati è «malato»: nausea, vomito e febbre per calciatori e tifosi, l’Ats controlla l’acqua… -