Auriemma | “Scudetto? Il Napoli non è lì per caso Sarà una lotta a tre”

Advertising

infoitsport : Auriemma: 'Scudetto, sarà una lotta a tre. Col Barcellona non serve un miracolo' - infoitsport : Auriemma: 'Spalletti sa che il Napoli può vincere lo scudetto. Barcellona? Nessun miracolo, punto tutto su Osimhen' - CalcioNapoli24 : - ParliamoDiNews : Auriemma: `Spalletti sa che il Napoli può vincere lo scudetto. Barcellona? Nessun miracolo, punto tutto su O… - Salvato95551627 : RT @Spazio_Napoli: Auriemma controcorrente: “Per battere il Barcellona non serve un miracolo, punto su un azzurro” -

Ultime Notizie dalla rete : Auriemma Scudetto

... 'Eliminare i catalani può dare una spinta agli azzurri anche per lo' . Fabio Cannavaro ... PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI: "Non serve un miracolo per superare il ...Raffaeleè intervenuto al Club Napoli Night in onda su Teleclubitalia: Ultime calcio Napolicommenta il momento del Napoli e la gara col Barcellona CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieIl pareggio di Cagliari è stata una benedizione: in altri momenti, il Napoli queste partite le avrebbe perse. Col Barcellona, gli azzurri non devono fare una partita attendistica ma giocare finché può ...Sa che Napoli può vincere lo scudetto. Nemmeno le altre stanno facendo meglio, la lotta sarà a tre e ci sono ancora altre dodici giornate”. Ne è convinto il giornalista napoletano, Raffaele Auriemma, ...