Ascolti tv, in calo “Michelle Impossible” su Canale 5 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lo show si aggiudica comunque la serata Ad aggiudicarsi gli Ascolti di mercoledì 23 febbraio e la seconde e ultima puntata dello show con Michelle Hunziker, Michelle Impossibile. Il programma, in onda su Canale Cinque, ha raccolto 2.875.000 spettatori pari al 17.1% di share. Alle spalle, su Rai uno, il film di Muccino Gli Anni Più Belli ha interessato 2.947.000 spettatori pari al 14.8%. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.257.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Le Iene, con Belen Rodriguez e Teo Mammucari, ha intrattenuto 1.209.000 spettatori con il 7.7% (presentazione di 22 minuti: 1.011.000 – 4.1%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.996.000 spettatori pari ad uno share del 10% (presentazione di 10 minuti: 1.405.000 – 5.7%). Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 601.000 ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lo show si aggiudica comunque la serata Ad aggiudicarsi glidi mercoledì 23 febbraio e la seconde e ultima puntata dello show conHunziker,Impossibile. Il programma, in onda suCinque, ha raccolto 2.875.000 spettatori pari al 17.1% di share. Alle spalle, su Rai uno, il film di Muccino Gli Anni Più Belli ha interessato 2.947.000 spettatori pari al 14.8%. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.257.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Le Iene, con Belen Rodriguez e Teo Mammucari, ha intrattenuto 1.209.000 spettatori con il 7.7% (presentazione di 22 minuti: 1.011.000 – 4.1%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.996.000 spettatori pari ad uno share del 10% (presentazione di 10 minuti: 1.405.000 – 5.7%). Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 601.000 ...

