Zendaya a Roma | la caduta in grande stile immortalata in un video

Appena arrivata in hotel a Roma, Zendaya si è resa protagonista di una caduta in grande stile; nella Capitale, l'attrice ha incontrato anche Paolo Sorrentino. Appena arrivata in hotel a Roma, Zendaya si è resa protagonista di una caduta in grande stile. Ad averla afferrata al volo, però, non è stato il suo Spider-Man personale (tra l'altro, anche Tom Holland è scorrazzato per le strade della Capitale qualche giorno fa) ma i suoi numerosi accompagnatori! La protagonista di alcuni dei film più acclamati dell'ultima stagione cinematografica è arrivata a Roma e si è resa protagonista di una (quasi) caduta in perfetto stile Paperissima. La star è scivolata ed è stata prontamente afferrata ...

ronniehowlett3 : RT @sharmstyles: anne hathaway e zendaya a roma ed io a parigi, la vita è ingiusta - Havlsey94 : @STIGMH0LLAND MA ZENDAYA STA A ROMA O A MILANO? NON HO ANCORA CAPITO - introminhxo : Zendaya e Lisa a Roma, Angus che sta arrivando in Italia?????? ma che sta succedendooooooooo - P3RF3XTNOW : @http__Marianna odio il fatto che con il foglio rosa non puoi portare nessuno dietro sennò sarei già venuta a prend… - WH3NL0VEZAR0UND : RT @fineelinexwalls: io che vedo le foto e i video di x fan a roma che hanno incontrato zendaya: -