Yaremchuk segna e dedica il gol all’Ucraina | l’accaduto

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Siamo al minuto 72 di Benfica – Ayax, quando l’attaccante del Benfica Romanil gol del pareggio contro la squadra ospite. Durante l’esultanza, toglie la divisa e mostra fieramente una maglia nera con il Tryzub, stemma dell’esercito ucraino. Yaremchuck – esultanza – UcrainaUn gesto altamente simbolico e di totali solidarietà e vicinanza nei confronti del suo paese, attualmente minacciato dall’invasione russa, che il giocatore commenta anche ai microfoni di Sky Sport: “Nel nostro Paese c’è una situazione difficile, io sto pensando a giocare ed è difficile parlarne. So cosa devo fare in campo e mi comporto da professionista, faccio il massimo per i miei tifosi e la mia squadra“. Chiara Dell’Orto