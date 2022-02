Torino, metropolitana bloccata per malore a bordo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) metropolitana ferma questa mattina a Torino. Il convoglio che viaggiava in direzione ‘Bengasi’ si è dovuto fermare per un malore di un passeggero avvenuto a bordo del treno. I primi ad intervenire sono stati gli addetti della Gtt con un massaggio cardiaco e con defibrillatore. Poi il passeggero è stato soccorso dal 118, mentre il servizio metropolitano è stato temporaneamente sospeso e la tratta è stata gestita con autobus sostitutivi. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 23 febbraio 2022)ferma questa mattina a. Il convoglio che viaggiava in direzione ‘Bengasi’ si è dovuto fermare per undi un passeggero avvenuto adel treno. I primi ad intervenire sono stati gli addetti della Gtt con un massaggio cardiaco e con defibrillatore. Poi il passeggero è stato soccorso dal 118, mentre il servizio metropolitano è stato temporaneamente sospeso e la tratta è stata gestita con autobus sostitutivi. L'articolo proviene da Nuova Società.

Advertising

davidearato : RT @GTT_Torino: Linea metropolitana temporaneamente sospesa - nuovasocieta : Torino, metropolitana bloccata per malore a bordo - GTT_Torino : Linea metropolitana temporaneamente sospesa - MIPiemonte : ?? Strada Provinciale 50 del Colle del Nivolet (TO) ?? Senso unico alternato per lavori nella città metropolitana di… - MIPiemonte : ? CONCLUSO STRADA PROVINCIALE DI AZEGLIO,CORSO MASSIMO D'AZEGLIO,SP79 ?? Senso unico alternato per lavori in Città… -