Stadio della Roma a Pietralata? Il Campidoglio smentisce (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma – Dove sorgerà il nuovo Stadio della Roma? In merito a notizie di stampa apparse questa mattina su alcuni quotidiani, che riportano l'area di Pietralata come zona indicata dal Comune, il Campidoglio afferma: "Si smentisce in maniera netta che l'amministrazione capitolina abbia suggerito o scelto un'area piuttosto di un'altra. Non è compito dell'Amministrazione Capitolina fare proposte bensì esaminare progetti e da questo punto di vista si ribadisce la piena disponibilità a esaminare con la società puntuali proposte in merito allo Stadio". (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline

