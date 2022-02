Smart working, cosa cambia dal 1 aprile (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sembra ormai pressochè certo che lo stato di emergenza non sarà prorogato dopo il 31 marzo. L’ultimo indizio è arrivato ieri dal Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti: “Lo stato di emergenza è eccezionale, un’ulteriore proroga richiederebbe una situazione eccezionalissima che francamente non vedo. Non ci sono né le condizioni sanitarie né costituzionali per una ipotesi di questo genere”. Ciò significa che, dal 1 aprile, con la sempre più probabile fine dello stato di emergenza, cambiano le cose anche in ottica Smart working al quale ora si può accedere con la modalità semplificata: in assenza della proroga, invece, si torna allo scenario pre-pandemico, ossia all’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente e con notifica telematica e massiva al ministero del lavoro. Accordo che può essere ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sembra ormai pressochè certo che lo stato di emergenza non sarà prorogato dopo il 31 marzo. L’ultimo indizio è arrivato ieri dal Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti: “Lo stato di emergenza è eccezionale, un’ulteriore proroga richiederebbe una situazione eccezionalissima che francamente non vedo. Non ci sono né le condizioni sanitarie né costituzionali per una ipotesi di questo genere”. Ciò significa che, dal 1, con la sempre più probabile fine dello stato di emergenza,no le cose anche in otticaal quale ora si può accedere con la modalità semplificata: in assenza della proroga, invece, si torna allo scenario pre-pandemico, ossia all’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente e con notifica telematica e massiva al ministero del lavoro. Accordo che può essere ...

