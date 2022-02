Silvio Berlusconi nega il matrimonio con Marta Fascina: “Legame così profondo e solido che non c’è bisogno di formalizzarlo” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità”. Con queste parole Silvio Berlusconi ha smentito nella serata di martedì 22 febbraio le voci su un imminente matrimonio con la compagna Marta Fascina, mettendo così fine ai gossip che per tutta la giornata di ieri si erano susseguiti a riguardo. “Ma proprio perché si tratta di un Legame così profondo e così importante – ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signorache non c’è alcundicon un. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità”. Con queste paroleha smentito nella serata di martedì 22 febbraio le voci su un imminentecon la compagna, mettendofine ai gossip che per tutta la giornata di ieri si erano susseguiti a riguardo. “Ma proprio perché si tratta di unimportante – ha ...

