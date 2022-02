Serie B LIVE | Lecce sotto 1-2 col Cittadella | cinque gol del Benevento Vincono Frosinone e Brescia | 3-3 Crotone-Cosenza

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)gare in programma in questo mercoledì diB, tutti in campo oggi alle 18.30. Il match da cerchiare in rosso è lo scontro...

Advertising

frankragosta : Live su #tuttoC per #Gubbio-#Reggiana. I granata devono rispondere al Modena. Gli umbri cercano di ritrovare la vit… - cmdotcom : #SerieB: il #Brescia vince con l'#Ascoli e vola al primo posto, scavalcato il Lecce che perde col #Cittadella.… - SalentoSport : 90'+6 #leccit 1-2: Partita terminata! Non dimenticare di assegnare i voti ai giocatori! - SalentoSport : 88' #leccit 1-2: Goal di Coda (LECCE)! - infoitsport : Notizie Serie A LIVE 23 febbraio 2022 | Ultima ora | Risultati tempo reale -

Ultime Notizie dalla rete : Serie LIVE

QUOTIDIANO NAZIONALE

DIRETTA CROTONE COSENZA (RISULTATO2 - 2): MARIC RIACCIUFFA I SILANI! Allo Scida è cambiato di nuovo tutto in pochi minuti con la ... COME VEDERE LA PARTITA DIB Dove sarà possibile seguire ...... che ha in esclusiva tutta laB, ma anche su Sky Sport Uno, su Sky Sport e su Helbiz. Ci sono dunque tre possibilità per seguire in diretta il match diB, che dirà molto sia sulla ...Sono sette i precedenti giocati tra Frosinone e Reggina. Tre in serie B, uno nella vecchia serie C, uno nella serie C1 e due nella serie C2. Bilancio di due vittorie ciociare, tre pari e due vittorie ...Serie C Vis Pesaro Pescara, vittoria d'obbligo per i biancazzurri dopo il mezzo passo falso di Fermo. Auteri rilancia Ingrosso e D'Ursi dal primo minuto. Rauti e Zappella partono dalla panchina. Ferra ...