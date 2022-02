Prodi dà ragione alla Meloni | “L’Italia di Draghi si è consegnata a Macron anche sull’Ucraina”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Romano, forse involontariamente, sposa la tesi della subalternità italianaFrancia, e lo fain relazione alle vicende della guerra in Ucraina, su cui – a detta dell’ex presidente della Commissione Ue –risulterebbe assente e impalpabile. A beneficio della grande visibilità di, che la utilizza per fini elettorali, con le Presidenziali alle porte. Solo qualche settimana fa la leader di Fratelli d’Italia Giorgiaaveva definito Palazzo Chigi come “l’ufficio stampa dell’Eliseo” ecome il “regista” della scelta del capo dello Stato da parte del Parlamento in Italia, posizioni espressefesta di Atreju. Oggiparla diche delega tutto al ...

oppure se lo si vuole mantenere è necessario che gli Stati membri condividano perlomeno i pilastri della convivenza democratica (e quindi ha ragione Calenda, non Prodi).