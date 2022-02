Oroscopo della settimana dal 28 febbraio al 6 marzo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Siamo pronti per affrontare un nuovo mese. marzo inizia con le stelle che pigramente continuano il loro soggiorno in cielo, attenti a mandare segnali a tutti i segni zodiacali. Vediamo in che modo con l’. Il cielo dell’Oroscopo della settimana prossima marzo mese pazzo inizia in realtà con due importanti stelle che ormai si sono perfettamente adagiate nel segno pratico e concreto del Capricorno. Sono le stelle dell’amore, Marte e Venere, che fanno sì che tutti noi tendiamo ad andare dove ci porta il cuore ma senza lasciare mai a casa il cervello. E questa, anche se può sembrare poco romantica, è in realtà una gran cosa. Il Sole nel segno dei Pesci invece, ci invita tutti a sognare di più e a concederci tempo da dedicare alle fantasie che possono poi trasformarsi in realtà Vediamo nel dettaglio ... Leggi su tuacitymag (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Siamo pronti per affrontare un nuovo mese.inizia con le stelle che pigramente continuano il loro soggiorno in cielo, attenti a mandare segnali a tutti i segni zodiacali. Vediamo in che modo con l’. Il cielo dell’prossimamese pazzo inizia in realtà con due importanti stelle che ormai si sono perfettamente adagiate nel segno pratico e concreto del Capricorno. Sono le stelle dell’amore, Marte e Venere, che fanno sì che tutti noi tendiamo ad andare dove ci porta il cuore ma senza lasciare mai a casa il cervello. E questa, anche se può sembrare poco romantica, è in realtà una gran cosa. Il Sole nel segno dei Pesci invece, ci invita tutti a sognare di più e a concederci tempo da dedicare alle fantasie che possono poi trasformarsi in realtà Vediamo nel dettaglio ...

