F1, Charles Leclerc: “Sensazioni positive, trovata la macchina prevista. Completato più giri di tutti” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Charles Leclerc ha strabiliato nella prima giornata di Test F1 a Barcellona. La stagione è incominciata sul circuito del Montmelò, sono scese in pista le monoposto realizzate con il nuovo regolamento e la Ferrari ha battuto immediatamente un colpo in terra catalana. Il monegasco ha infatti Completato 80 giri e ha siglato un eccellente 1:20.165, chiudendo al secondo posto nella classifica dei tempi (ma il leader Lando Norris ha usato la mescola più morbida per timbrare 1:19.568). Giornata estremamente positiva per l’alfiere della Rossa, il quale ha iniziato a prendere confidenza con la vettura rivoluzionata e le prime Sensazioni sembrano essere decisamente confortanti. Si tornerà in pista domani per il day-2 di questa sessione di Test, la Scuderia di Maranello cercherà conferme e il monegasco punta a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022)ha strabiliato nella prima giornata di Test F1 a Barcellona. La stagione è incominciata sul circuito del Montmelò, sono scese in pista le monoposto realizzate con il nuovo regolamento e la Ferrari ha battuto immediatamente un colpo in terra catalana. Il monegasco ha infatti80e ha siglato un eccellente 1:20.165, chiudendo al secondo posto nella classifica dei tempi (ma il leader Lando Norris ha usato la mescola più morbida per timbrare 1:19.568). Giornata estremamente positiva per l’alfiere della Rossa, il quale ha iniziato a prendere confidenza con la vettura rivoluzionata e le primesembrano essere decisamente confortanti. Si tornerà in pista domani per il day-2 di questa sessione di Test, la Scuderia di Maranello cercherà conferme e il monegasco punta a ...

Advertising

ScuderiaFerrari : Buongiorno Tifosi ?? Here we go! @Charles_Leclerc #essereFerrari #F1Testing - RaulJuaFurlong : RT @ScuderiaFerrari: Buongiorno Tifosi ?? Here we go! @Charles_Leclerc #essereFerrari #F1Testing - marco_bonometti : RT @ScuderiaFerrari: Buongiorno Tifosi ?? Here we go! @Charles_Leclerc #essereFerrari #F1Testing - beatrie_merico : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc @Carlossainz55 Ottimo lavoro!?????? - tbgsem : RT @ScuderiaFerrari: Buongiorno Tifosi ?? Here we go! @Charles_Leclerc #essereFerrari #F1Testing -

Ultime Notizie dalla rete : Charles Leclerc F.1: Ferrari. Leclerc 'Prime sensazioni positive, giorno emozionante' Per la Scuderia Ferrari, poco dopo le ore 9, a portare al debutto la F1 - 75 in una sessione ufficiale è stato Charles Leclerc. Il pilota monegasco ha percorso 80 giri con gomme di mescola C2, C3 e ...

F1, test Barcellona: la nuova Ferrari ancora velocissima ... terzo Sainz Il miglior tempo, in 1'19 568, l'ha fatto segnare nel pomeriggio il britannico Lando Norris sulla nuova McLaren - Mercedes , che ha scavalcato l'1'20 165 fatto segnare da Charles Leclerc ...

Charles Leclerc: "Della Ferrari F1-75 mi hanno colpito sidepods e frenata" Eurosport IT F.1: Ferrari. Leclerc "Prime sensazioni positive, giorno emozionante" Anche Sainz soddisfatto 'Tanto lavoro da fare ma vediamo già differenze dal 2021' MONTMELÒ (BARCELLONA) (ITALPRESS) - La stagione di Formula 1 ...

F1, Test Barcellona: i risultati del day 1 Prima giornata che va in archivio con la McLaren di Lando Norris che ha ottenuto il miglior tempo con le gomme morbide, seconda la Ferrari di Charles Leclerc e terza quella di Carlos Sainz.

Per la Scuderia Ferrari, poco dopo le ore 9, a portare al debutto la F1 - 75 in una sessione ufficiale è stato. Il pilota monegasco ha percorso 80 giri con gomme di mescola C2, C3 e ...... terzo Sainz Il miglior tempo, in 1'19 568, l'ha fatto segnare nel pomeriggio il britannico Lando Norris sulla nuova McLaren - Mercedes , che ha scavalcato l'1'20 165 fatto segnare da...Anche Sainz soddisfatto 'Tanto lavoro da fare ma vediamo già differenze dal 2021' MONTMELÒ (BARCELLONA) (ITALPRESS) - La stagione di Formula 1 ...Prima giornata che va in archivio con la McLaren di Lando Norris che ha ottenuto il miglior tempo con le gomme morbide, seconda la Ferrari di Charles Leclerc e terza quella di Carlos Sainz.