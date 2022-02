È morto Mark Lanegan

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) A, scomparso ieri all’età di 57 anni, nell’ambiente del rock internazionale volevano bene tutti. Nelle sue ere geologiche musicali aveva infatti attraversato il grunge con gli Screaming Trees e i Mad Season, lo stoner con i Queen of the Stone Age, l’elettronica assieme ai Soulsavers, l’indie maritato a Isobel Campbell, virando in età matura alla canzone d’autore (di stampo Waits) alla guida della propria Band: sempre mantenendo un’aura di coerenza e riconoscibilità, prove alle quali altri artisti sarebbero presto naufragati. Sarà stata la voce profonda e cavernosa, il carisma che se uno non ce l’ha non se lo può dare, sta di fatto che chi ha amato il venerabile maestro lo ha amato tanto, del tutto, incondizionatamente. Come Kurt Cobain, come Layne Staley degli Alice in Chains, come Chris Cornell dei Soundgarden o Scott Weiland degli ...