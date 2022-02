De Maio e Caramanno pagano oggi lo scotto di un’inchiesta che non appartiene a loro

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) di Erika Noschese Tonia Willburger, Angelo, Mimmo De. Sono i nomi degli attuali consiglieri comunali, esclusi dalla giunta Napoli, almeno nel caso dei due esponenti dei Progressisti per Salerno. Dopo l’inchiesta della Procura di Salerno sui presunti appalti truccati (e che vede tra gli indagati proprio il primo cittadino) infatti, il sindaco Napoli ha deciso di escludere dalla giunta proprio i Progressisti per evitare l’ingresso in consiglio comunale di Alessandra Francese, agli onori della cronaca dopo quanto accaduto il giorno delle elezioni: il marito ha infatti diffuso un audio whatsapp, invitando i dipendenti della sua cooperativa sociale a votare per la moglie. Per questo, ora è finito sotto inchiesta e il primo cittadino ha deciso di “punire” la moglie escludendo i Progressisti. E così ha fatto. Ma mentre gli altri sono stati ...