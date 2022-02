Con gli aiuti per il Covid, si compra un Rolex: 13 denunciati in Brianza (Di mercoledì 23 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La Guardia di Finanza ha denunciato alla Procura della Repubblica di Monza 13 soggetti che, senza averne diritto, avrebbero percepito contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Rilancio per superare le difficoltà causate dal Covid e dai lockdown. Tra questi anche un imprenditore che avrebbe usato il finanziamento statale per acquistarsi un orologio Rolex. Sono ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 23 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La Guardia di Finanza ha denunciato alla Procura della Repubblica di Monza 13 soggetti che, senza averne diritto, avrebbero percepito contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Rilancio per superare le difficoltà causate dale dai lockdown. Tra questi anche un imprenditore che avrebbe usato il finanziamento statale per acquistarsi un orologio. Sono ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

marattin : Quando vi è un intervento militare americano (prescindendo anche dalla motivazione) è tutto un fiorire di bandiere… - borghi_claudio : Il capogruppo in commissione XII @MaxiPanizzut conferma. L'emendamento per togliere il green pass con lo stato di e… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - Giada_Ot1234567 : Sono troppo happy perché piano piano stiamo tornando alla normalità.. È una delle prime tappe quindi non fasciamoci… - Cuoredifango : RT @MinistroEconom1: È incredibile che Putin abbia l'arroganza di fare esercitazioni con le sue armate in territorio Russo mentre gli ameri… -