Basta shopping Borrell | l' euro-disastro | insulta gli amici di Putin poi cancella tutto In che mani è l' Europa | ora si dimette?

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) La tremenda gaffe diplomatica di Josep, l'uomo che sta tenendo le redini della trattativa tra l'Unionepea e la Russia sulla possibile guerra in Ucraina. Una trattativa difficilissima, perché in ballo ci sono sanzioni miliardarie con conseguenze pesanti per la vita dei russi, ma anche degli stessi cittadinipei su cui graverà il costo di bollette energetiche ulteriormente rincarate. L'Alto Rappresentante della Politica estera di Bruxelles, nelle ultime ore, aveva pubblicato un tweet decisamente "scomposto", in cui parlando delle sanzioni a Mosca aveva irriso gli oligarchi vicini a Vladimircon queste parole: "a Milano,feste a Saint Tropez,diamanti ad Anversa". Come dire: la rappresaglia ...

"Niente più a Milano, festa a Saint Tropez, diamanti ad Anversa. Questo è il primo passo". È la sintesi, scritta in un tweet dell'Alto rappresentante dell'Ue Josep Borrell dopo le sanzioni decise in ...Dopo il via libera dei 27, Borrell ha twittato: "Niente più a Milano, feste a Saint Tropez e diamanti in Anversa. Questo è un primo passo". Il tweet - che faceva parte di un thread di 4 ...Il pacchetto di sanzioni Ue colpirà 351 membri della Duma russa che hanno votato per il riconoscimento delle cosiddette Repubbliche popolari di Lugansk e di Donetsk» È la sintesi, scritta in un tweet ...