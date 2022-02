Acapulco, Zverev furioso con l'arbitro: squalificato dal torneo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Alexander Zverev è stato squalificato dal torneo ATP 500 di Acapulco per "condotta antisportiva". Lo annuncia l'ATP sui suoi profili social. Il tedesco è esploso alla conclusione del match di doppio ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Alexanderè statodalATP 500 diper "condotta antisportiva". Lo annuncia l'ATP sui suoi profili social. Il tedesco è esploso alla conclusione del match di doppio ...

Advertising

SuperTennisTv : ?? @AlexZverev SQUALIFICATO dal torneo di Acapulco per condotta antisportiva. Ecco cos'è successo al termine del… - WeAreTennisITA : ZVEREV SQUALIFICATO AD ACAPULCO ?? L'aggressione al giudice di sedia durante il match di doppio costa la squalific… - Sport_Fair : #Zverev furioso! Gesto vergognoso, squalificato dal torneo #ATP di #Acapulco #AMT2022 - G10X91 : Io non avrò mai praticato sport a livello agonistico, ma non venitemi a parlare di “foga del momento” o di adrenali… - News24_it : Zverev in doppio perde la testa: prende a racchettate il seggiolone dell'arbitro ed è squalificato dal torneo di Ac… -