Ucraina, mezzi militari russi entrano nella repubblica separatista di Donestsk | Video (Di martedì 22 febbraio 2022) Precipita drammaticamente la crisi in Ucraina. Ieri, Mosca ha annunciato il riconoscimento dell'indipendenza delle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, inviando truppe nel Donbass. Secondo la versione del Cremlino, lo scopo dell'invio delle truppe sul posto sarebbe quello di "assicurare la pace". Il Video, pubblicato sui social, mostra i mezzi militari russi entrare nella notte nella regione separatista. Guarda tutti i Video russia, le immagini della nuova esercitazione al confine con l'Ucraina Video Resta alta la tensione sulla situazione dell'Ucraina. Gli scenari riguardanti una possibile ...Ucraina, l'enorme albero di ...

MediasetTgcom24 : Ucraina, Russia: eliminati 2 mezzi di fanteria e 5 sabotatori al confine #rianovosti #ucraina… - MediasetTgcom24 : Ucraina, colonna di mezzi blindati per le strade di Donetsk #RussiaUcraina #UcrainaRussia #putin #donbass #donetsk… - fanpage : #RussiaUcraina Una colonna di blindati è stata segnalata nella Repubblica di Donetsk dall'agenzia russa Interfax, c… - Michele_Arnese : Ecco mezzi e capacità delle milizie filorusse in Ucraina - Asso_di_Quadri : Ehi! Sventolatori di #PACE dove siete??? Credete che con carri armati, mezzi corazzati, battaglioni per difesa anti-… -