Ucraina | Massolo | ‘Putin maestro nel gestire incertezza | conosce i suoi limiti Vuole destabilizzare l’Occidente | ma se sbaglia rischia il collasso’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 febbraio 2022) “Putin ha ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo, ma da adesso in poi ogni mossa gli costerà molto cara“. Giampiero, ex diplomatico, poi direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) e oggi presidente di Fincantieri e Ispi, parla a Ilfattoquotidiano.it dell’ultima mossa del presidente russo che alza di nuovo la tensione sul fronte ucraino, con le truppe di Mosca che sono entrate nelle repubbliche separatiste del Donbass dopo il riconoscimento del Cremlino. “Adesso tocca al blocco occidentale reagire, ma così la Federazione sa di aver messo alla prova la sua compattezza”. Con la decisione di rire le repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk, ufficializzando anche la presenza militare russa in quei territori, Vladimir Putin si è spinto al limite e cerca di portare con sé la Nato. Cosa ne pensa? Penso ...