Spagna | il villaggio di Aceredo e la siccità in Europa e America

(Di martedì 22 febbraio 2022) Nei giorni scorsi la mancanza di piogge inha riportato alla luce ilsommerso di. Il fatto ha riacceso la discussione sul grave problema dellache sta investendo l’occidentale e gli Stati Uniti. In Italia il Po è stato messo in ginocchio dalla continua assenza di piogge. Ildie lainTutti i bacini idrici dellasono stati colpiti dall‘assenza di piogge scendendo al 44% della loro portata. Un livello nettamente inferiore rispetto al 61% registrato nell’ultimo decennio. D’altronde l’intero paese ha registrato negli ultimi 3 mesi del 2021 solo il 35% del livello di pioggia percepito dal 1981 al 2010. La graveha ...

Advertising

cheaterbag : RT wireditalia 'La capacità del bacino idrico della diga di Alto Lindoso è arrivata al 15%, facendo riaffiorare le… - avespartacus : RT @wireditalia: La capacità del bacino idrico della diga di Alto Lindoso è arrivata al 15%, facendo riaffiorare le rovine del villaggio di… - wireditalia : La capacità del bacino idrico della diga di Alto Lindoso è arrivata al 15%, facendo riaffiorare le rovine del villa… - campisi_elisa : RT @masterx_iulm: Un #villaggio spagnolo, abbandonato 30 anni fa per costruire una #diga e sfruttare il bacino d'acqua, riemerge e diventa… - masterx_iulm : Un #villaggio spagnolo, abbandonato 30 anni fa per costruire una #diga e sfruttare il bacino d'acqua, riemerge e di… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna villaggio

Nei giorni scorsi la mancanza di piogge in Spagna ha riportato alla luce il villaggio sommerso di Aceredo. Il fatto ha riacceso la discussione sul grave problema della siccità che sta investendo ...Riemerge dalle acque, dopo 30 anni, il villaggio di Acere do, in Galizia, nel nord - ovest della Spagna vicino al confine con il Portogallo. Sommerso dal fiume Lima nel 1992, a seguito della... Leggi ...