Rocco Barbaro in “Faccio quello che voglio”

(Di martedì 22 febbraio 2022) Conchebrillante autore ed interprete, racconterà in tono ironico la sua esperienza di emigrante calabrese alle prese con la stressante realtà milanese, proponendo un cabaret acuto con risvolti satirici, decisamente coinvolgente. Lo spettacolo sarà in scena sabato 5 marzo alle ore 21, al Teatro Centro Sociale di Pagani. Il suo umorismo ricordadi altri attori dell’area milanese che hanno fatto scuola come Dario Fo, Giorgio Gaber o Paolo Rossi, comici della parola più che del gesto, ricavando il proprio successo dall’interpretazione, in diversi stili, di ciò che avviene nella società.rappresenta in chiave ironica e con un retrogusto amaro il fenomeno dell’emigrazione dei meridionali verso nord Italia mettendo in luce ...

Sabato 05 marzo 2022 ore 20,45 Teatro Centro Sociale Pagani in FACCIO QUELLO CHE VOGLIO Con Faccio quello che voglio, brillante autore ed interprete, racconta in tono ironico la sua esperienza di emigrante calabrese alle prese con