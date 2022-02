Per Putin l’Ucraina non è un Paese autonomo. Ma al mondo non serve un nuovo Napoleone (Di martedì 22 febbraio 2022) di Alessandro Pezzini Mi chiedo cosa stiano pensando ora “i bimbi di Putin”, quelli che “Putin sta reagendo così perché noi conquistatori occidentali stiamo accerchiando la Russia portando la Nato su tutto il suo confine!”. Per inciso: la Russia ha una linea di confine lunga 22.408 km e la pericolosissima Nato ne occupa circa 1.300, che corrispondono ad Estonia, Lettonia, Lituania (annesse nel 2004) ed un angolino di Norvegia (dal 1949). l’Ucraina e la Georgia sono in stallo, ovvero stanno chiacchierando con la Nato – il che è legittimo in uno Stato di diritto – ma hanno dei problemi interni da risolvere prima di essere prese in effettiva considerazione. E poi arriva Putin che fa finta di sentirsi in pericolo, dopo aver annesso la Crimea (che si era dichiarata indipendente dall’Ucraina in un referendum ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) di Alessandro Pezzini Mi chiedo cosa stiano pensando ora “i bimbi di”, quelli che “sta reagendo così perché noi conquistatori occidentali stiamo accerchiando la Russia portando la Nato su tutto il suo confine!”. Per inciso: la Russia ha una linea di confine lunga 22.408 km e la pericolosissima Nato ne occupa circa 1.300, che corrispondono ad Estonia, Lettonia, Lituania (annesse nel 2004) ed un angolino di Norvegia (dal 1949).e la Georgia sono in stallo, ovvero stanno chiacchierando con la Nato – il che è legittimo in uno Stato di diritto – ma hanno dei problemi interni da risolvere prima di essere prese in effettiva considerazione. E poi arrivache fa finta di sentirsi in pericolo, dopo aver annesso la Crimea (che si era dichiarata indipendente dalin un referendum ...

