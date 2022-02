Pd - M5s | appello di Conte a Letta | ' Si converga sul Ddl balneari'

Advertising

globalistIT : Ecco di cosa si tratta #m5s #pd #balneari - alabardante : RT @Tractors_Lover: Appello ai politici. Tutti. Non mi interessa il colore. Pensate all'Italia e agli italiani. Pensate agli esseri umani.… - Tractors_Lover : Appello ai politici. Tutti. Non mi interessa il colore. Pensate all'Italia e agli italiani. Pensate agli esseri uma… - MDS_TW : RT @obbadalei: Ai membri M5S della XII commissione: @CeledarrandoM5S, @AngelaIanaro, @stefaniamammi, @NicolaProvenza, @franna_rugg84, @Spor… - Mikrock3 : Il mio e’ una accorato appello al @M5S_Camera @M5S_Senato alla parte sana della @LegaSalvini personalmente credo ch… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s appello

Globalist.it

Ilsu questo si è già cimentato, sta offrendo delle soluzioni concrete e continuerà a farlo', dice poi ai cronisti il leader pentastellato. 'Vogliamo tutelare l'interesse pubblico, perché si ...Russi (): "Tutto regolare?" Giulia Zanotti - Febbraio 4, 2022 Palazzo di città Un assessore per ... 2022 Palazzo di Giustizia Parte il processo d'per il caso Ream, Appendino in aula Giulia ...Contatti e unioni d’intenti apparenti o reali tra M5s e Pd che cercano di saldare un’alleanza per le politiche del 2023 e battere la destra. “Abbiamo appena incontrato una delegazione dei sindacati ...Caos in Commissione Affari Sociali. La Lega vota con Fdi gli emendamenti soppressivi sul green pass. Forza Italia si astiene, il M5s si spacca. Il problema è adesso la tenuta dell'esecutivo. E il 16 ...