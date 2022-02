Palermo, verso la Virtus Francavilla: Doda recupera, Crivello out (Di martedì 22 febbraio 2022) È iniziata ieri la marcia d’avvicinamento del Palermo verso il match contro la Virtus Francavilla, in programma sabato, alle 17.30, alla Nuovarredo Arena Leggi su mediagol (Di martedì 22 febbraio 2022) È iniziata ieri la marcia d’avvicinamento delil match contro la, in programma sabato, alle 17.30, alla Nuovarredo Arena

Advertising

matteosalvinimi : Altra influencer (tunisina) che pubblica un video per mostrare il viaggio (in tutto divertimento) sul barcone verso… - Mediagol : Palermo, verso la Virtus Francavilla: Doda recupera, Crivello out - SiciliaInVolo : Verso #Palermo con @wizzair , la foto è di Daniele Sugameli e siamo a #Malpensa - tifosipalermoit : C'è il rischio che le gare da recuperare per i rosanero diventino due con la conseguente possibilità che il calend… - Eliooone : Cambio della guardia sulla vetta del girone A. Il Marsala, con l'importante successo, si lancia verso i play-off. P… -