Open | ok del Senato al conflitto di attribuzione sollevato da Renzi Votano No solo M5S e Leu L’ex premier attacca di nuovo i pm di Firenze | “Non può essere un giudice a decidere cos’è un partito”

(Di martedì 22 febbraio 2022) L’aula delha dato il via libera aldiche il leader di Italia Viva, Matteoha chiesto di sollevare davanti alla Corte Costituzionale sul caso(leggi tutti gli articoli). Hanno votato a favore in 167, 76 i contrari, zero gli astenuti. Hanno votato a favore Pd, Fi, Lega, centristi ed anche Fdi. Voti contrari da M5S e Leu. In 167 hanno votato a favore deldidaper il casoNella richiesta all’aula ilre fiorentino ha sostenuto l’autonomia della politica dalla magistratura. L’Assemblea di Palazzo Madama era chiamata a votare sulla relazione della Giunta delle Immunità che chiede di portare davanti alla Consulta, per ...

A rivendicarlo in Aula il senatoregruppo Misto - LeU, Pietro Grasso , nel corso delle dichiarazioni di voto sul conflitto di attribuzione nell'ambitocaso- Renzi , annunciando il voto ......ha votato sì al conflitto di attribuzione contro i pm fiorentini per il caso della Fondazione... E ha sottolineato che "qui non parliamo di Leopolda, maSenato della Repubblica, qui non ...Roma – L’aula del Senato ha votato a favore della proposta della relatrice della giunta per le immunità, Fiammetta Modena di Forza Italia, di sollevare un conflitto di attribuzione presso la Consulta ...«Luca Morisi è stato massacrato perché lavorava con me. Mi metto nei panni di chi è stato massacrato a reti unificate, di ...