Napoli, professore aggredito: "Sono ancora scosso ma non ce l'ho con i ragazzi" (Di martedì 22 febbraio 2022) E' ancora scosso Enrico Morabito, docente precario napoletano che, pochi giorni fa, ha subito un'aggressione sotto casa dopo aver messo una nota ad una classe nella quale stava svolgendo una supplenza. Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) E'Enrico Morabito, docente precario napoletano che, pochi giorni fa, ha subito un'aggressione sotto casa dopo aver messo una nota ad una classe nella quale stava svolgendo una supplenza.

