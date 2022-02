Milleproroghe, via libera della Camera: passa anche il bonus psicologo da 600 euro (Di martedì 22 febbraio 2022) passa alla Camera con 320 voti a favore, 42 contrari e un astenuto, il decreto legge Milleproroghe, dopo che la maggioranza aveva rischiato di spaccarsi. Ora il testo dovrà passare al Senato: l’approvazione definitiva è prevista per giovedì 24 febbraio ma il termine ultimo resta quello del 28 febbraio. Nel Milleproroghe sono state inserite anche misure come il bonus psicologo, la proroga della rateazione delle cartelle esattoriali scadute ma anche il dietrofront sul tetto al contante (a 2.000 euro) e sull’Ilva e la proroga al 2025 della sperimentazione sugli animali. Il bonus psicologo Il bonus psicologo – di ... Leggi su open.online (Di martedì 22 febbraio 2022)allacon 320 voti a favore, 42 contrari e un astenuto, il decreto legge, dopo che la maggioranza aveva rischiato di spaccarsi. Ora il testo dovràre al Senato: l’approvazione definitiva è prevista per giovedì 24 febbraio ma il termine ultimo resta quello del 28 febbraio. Nelsono state inseritemisure come il, la prorogarateazione delle cartelle esattoriali scadute mail dietrofront sul tetto al contante (a 2.000) e sull’Ilva e la proroga al 2025sperimentazione sugli animali. IlIl– di ...

