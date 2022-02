INPS, non cambiano requisiti: in pensione a 67 anni d’età (Di martedì 22 febbraio 2022) Nel 2023 non cambieranno i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche e si continuerà ad andare in pensione a 67 anni d’età. L’età per la pensione di vecchiaia, che grazie alla Riforma Fornero è agganciata alla speranza di vita, non subirà cambiamenti nel 2023 e nel 2024, grazie alla pandemia di Covid-19, che ha accorciato di tre mesi la speranza di vita a 65 anni d’età. Già nel 2021 il dato era risultato sostanzialmente invariato. Lo ha stabilito la circolare INPS 28/2022 sulla base del decreto adottato dal Ministero dell’Economia e del Lavoro. “Fermo restando l’adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2021 che non ha previsto alcun incremento – spiega la circolare INPS – a decorrere dal 1° gennaio ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 febbraio 2022) Nel 2023 non cambieranno idi accesso alle prestazioni pensionistiche e si continuerà ad andare ina 67. L’età per ladi vecchiaia, che grazie alla Riforma Fornero è agganciata alla speranza di vita, non subirà cambiamenti nel 2023 e nel 2024, grazie alla pandemia di Covid-19, che ha accorciato di tre mesi la speranza di vita a 65. Già nel 2021 il dato era risultato sostanzialmente invariato. Lo ha stabilito la circolare28/2022 sulla base del decreto adottato dal Ministero dell’Economia e del Lavoro. “Fermo restando l’adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2021 che non ha previsto alcun incremento – spiega la circolare– a decorrere dal 1° gennaio ...

VittorioSgarbi : L’Inps ha rivelato che dal 2019 ha speso 20 miliardi di euro per erogare il reddito di cittadinanza. Siamo l’unico… - telodogratis : INPS, non cambiano requisiti: in pensione a 67 anni d’età - Delorean861 : RT @TitvsImperator2: Ho visto un ?? un po’ ?? scrivere non ironicamente che Hitler era atlantista. Vi prego dategli il link al sito dell’INP… - Ade9515 : RT @TitvsImperator2: Ho visto un ?? un po’ ?? scrivere non ironicamente che Hitler era atlantista. Vi prego dategli il link al sito dell’INP… - lov_byron : RT @TitvsImperator2: Ho visto un ?? un po’ ?? scrivere non ironicamente che Hitler era atlantista. Vi prego dategli il link al sito dell’INP… -