Euphoria: 5 cose che potreste non sapere sulla settima puntata (Di martedì 22 febbraio 2022) L’episodio 7 della seconda stagione di Euphoria è uno spettacolo nello spettacolo, ecco i retroscena della puntata più esplosiva fino ad ora. Leggi su vanityfair (Di martedì 22 febbraio 2022) L’episodio 7 della seconda stagione diè uno spettacolo nello spettacolo, ecco i retroscena dellapiù esplosiva fino ad ora.

Advertising

giuseppeceraud : RT @yelena_belova3: Una delle cose migliori di questo episodio è stata Rue pulita e fiera di Lexi, è tornata a ridere soprattutto vedendo l… - serenastante : RT @murdvock: mi spiegate perché continuo a leggere e mettere like alle cose su euphoria se io non ho visto manco mezza puntata - _onlythebrav3 : RT @murdvock: mi spiegate perché continuo a leggere e mettere like alle cose su euphoria se io non ho visto manco mezza puntata - _owldiva_ : RT @murdvock: mi spiegate perché continuo a leggere e mettere like alle cose su euphoria se io non ho visto manco mezza puntata - xbettabeach : Io ve lo dico appena euphoria finirà inizieranno a saltare fuori accuse nei confronti di Sam levinson perché chiara… -