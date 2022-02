Elena di Uomini e Donne: chi è la nuova corteggiatrice di Alessandro Basciano (Di martedì 22 febbraio 2022) Uomini e Donne: ci siamo, è arrivato un nuovo appuntamento con Uomini e Donne, il dating show in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Oggi accese liti al centro dello studio del programma e non solo tra corteggiatrici e commentatori: anche tra loro i partecipanti del programma hanno qualcosa da dirsi. Così Gemma si confronta con Nadia, Pinuccia discute con Alessandro e Tina interviene un po’ con tutti. Non manca il commento di Gianni e Maria che cerca di mantenere l’equilibrio. Ma, in mezzo a tutto ciò, giungono anche nuovi volti: è il caso della signora Elena, giunta per conoscere Alessandro. Di lei sappiamo poco, solo che è una signora dall’aspetto simpatico ed elegante proveniente da Milano, zona sud. Alessandro, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 febbraio 2022): ci siamo, è arrivato un nuovo appuntamento con, il dating show in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Oggi accese liti al centro dello studio del programma e non solo tra corteggiatrici e commentatori: anche tra loro i partecipanti del programma hanno qualcosa da dirsi. Così Gemma si confronta con Nadia, Pinuccia discute cone Tina interviene un po’ con tutti. Non manca il commento di Gianni e Maria che cerca di mantenere l’equilibrio. Ma, in mezzo a tutto ciò, giungono anche nuovi volti: è il caso della signora, giunta per conoscere. Di lei sappiamo poco, solo che è una signora dall’aspetto simpatico ed elegante proveniente da Milano, zona sud., ...

Advertising

CorriereCitta : Elena di Uomini e Donne: chi è la nuova corteggiatrice di Alessandro Basciano - b86_elena : Miriana 'io non parlo di Soleil' poi mentre fa il cazziatone a Nathaly stranamente fa riferimento a baci saffici e… - Elena_Siena_ : Si è attaccato ad Alex. Poi a Baru. Poi di nuovo ad Alex Spalla, lacchè, servitore degli uomini alfa… un uomo picco… - elena_ele6 : RT @jemenfousoui: Possiamo dire quello che vogliamo della Von der Leyen, ma dover ogni volta essere umiliata così da uomini infimi che si c… - icexcreamv : RT @fleursparadise: io elena ferrante che ha riversato tutto il suo odio per gli uomini in questi romanzi la comprendo profondamente. #lami… -