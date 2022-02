Domenico Centamore, il pubblico resta senza parole: il 2023 può iniziare col botto (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Piccionello di Makari ha letteralmente travolto il pubblico. Domenico Centamore e il futuro roseo davanti a sé: progetti incredibili Domenico Centamore (Youtube)L’attore, che in Makari 2 interpreta Piccionello, è proprio nato nella terra di cui deve raccontarne la vita: la Sicilia. Nato nel 1967, della sua vita privata se ne sa ben poco, ma una cosa è ben nota: ha capacità attoriali da vendere. Diplomato presso la Scuola di Arte Drammatica, spesso Domenico Centamore si ritrova a interpretare ruoli di personaggi eccentrici e cattivi. Noto soprattutto per il ruolo di Vito nel film I cento passi, Centamore è recentemente al centro dei gossip per Makari 2, in cui interpreta Piccionello. Il suo personaggio ha fatto letteralmente innamorare tutti e per ... Leggi su specialmag (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Piccionello di Makari ha letteralmente travolto ile il futuro roseo davanti a sé: progetti incredibili(Youtube)L’attore, che in Makari 2 interpreta Piccionello, è proprio nato nella terra di cui deve raccontarne la vita: la Sicilia. Nato nel 1967, della sua vita privata se ne sa ben poco, ma una cosa è ben nota: ha capacità attoriali da vendere. Diplomato presso la Scuola di Arte Drammatica, spessosi ritrova a interpretare ruoli di personaggi eccentrici e cattivi. Noto soprattutto per il ruolo di Vito nel film I cento passi,è recentemente al centro dei gossip per Makari 2, in cui interpreta Piccionello. Il suo personaggio ha fatto letteralmente innamorare tutti e per ...

Advertising

TeleVisionaro : RT @Baccotvnews: ??Netta crescita per il finale di #Makari2 con Claudio Gioe', Ester Pantano e Domenico Centamore. La fiction vince la serat… - arual812 : RT @Baccotvnews: ??Netta crescita per il finale di #Makari2 con Claudio Gioe', Ester Pantano e Domenico Centamore. La fiction vince la serat… - Silvia_Mio86 : RT @Baccotvnews: Un commento per loro Saverio Lamanna e Peppe Piccionello. Quanto ci fanno ridere insieme?????? Mancheranno tantissimo. Bravo… - Baccotvnews : ??Netta crescita per il finale di #Makari2 con Claudio Gioe', Ester Pantano e Domenico Centamore. La fiction vince l… - Fioredicollina : RT @Baccotvnews: Un commento per loro Saverio Lamanna e Peppe Piccionello. Quanto ci fanno ridere insieme?????? Mancheranno tantissimo. Bravo… -