Da Rkomi e Sangiovanni a Elisa | tutte le certificazioni dei brani di Sanremo

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il successo deidel Festival dicontinua senza interruzioni. Questa settimana hanno ottenuto una certificazione anche Insuperabile di, Farfalle di, O Forse Sei Tu die Dove Si Balla di Dargen D’Amico. SI È INTASCATO IL TELEFONO CHE PERSONAGGIO DARGEN D’AMICO #CTCF pic.twitter.com/5SkBwWpXN5 — maricri (@emmecipi ) February 20, 2022 Isopracitati hanno conquistato il disco d’oro per aver venduto 50 mila copie. Unica eccezione, che ha già superato le 65 mila unità. Questi si aggiungono a Ovunque Sarai di Irama ed a Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista che hanno ottenuto la medesima certificazione la scorsa settimana. Raddoppia Brividi di Blanco e Mahmood che conquista il secondo disco di platino per aver venduto ...

Si tratta, in particolare, di ' O forse sei tu ' di Elisa, ' Farfalle ' di, ' Dove si balla ' di Dargen D'Amico e ' Insuperabile ' di. I successi di Mahmood e Blanco Già adesso '......1 ? Mahmood & Blanco (Brividi) 2 ? Irama (Ovunque sarai) 3 ? La rappresentante di lista (Ciao Ciao) 4 ?(Farfalle) 5 ? Dargen D'Amico (Dove si balla) 6 ? Elisa (O forse sei tu) 7 ?(...Doppio disco di platino per "Brividi", con cui Mahmood e Blanco rappresenteranno l'Italia all'Eurovision 2022. Grande successo anche all'estero ...Impennata fino al gradino piu’ basso del podio per Sangiovanni, bocciato dalla critica al Festival ... Deludente in termini di risultati il Festival di Rkomi, che comunque continua a riscuotere un ...