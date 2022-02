Covid, lo sfogo di Tommaso Paradiso: “Ripigliatevi…” (Di martedì 22 febbraio 2022) Maradona è mej’ e Pelè – e l’Italia pre Covid era meglio dell’Italia post Covid. Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti, da anni in vetta alle classifiche musicali anche come solista, impareggiabile compositore di grandiose hit estive, non ne può più. E affida a Instagram uno sfogo: “Italia pre pandemia: mare, sole, università, lavoro, studi, matematica, greco, latino, musei, storia, campagna, carne, pesce, telline, scogli, vento, cortili, vie, verdure, viaggiare, vacanze, strade, baciarsi, fare l’amore, l’amore, scopare, lasciarsi, ristoranti, discoteche, pioggia, dolore, gioia, sport, amicizia, famiglia, uscire, sfondarsi, comprare, vendere, leggere, vino, concentri, accendini, fazzoletti, ubriacarsi, neve, farsi il crociato, farsi il culo, film, cinema, vivere, dormire, svegliarsi, morire. ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 22 febbraio 2022) Maradona è mej’ e Pelè – e l’Italia preera meglio dell’Italia post, ex frontman dei Thegiornalisti, da anni in vetta alle classifiche musicali anche come solista, impareggiabile compositore di grandiose hit estive, non ne può più. E affida a Instagram uno: “Italia pre pandemia: mare, sole, università, lavoro, studi, matematica, greco, latino, musei, storia, campagna, carne, pesce, telline, scogli, vento, cortili, vie, verdure, viaggiare, vacanze, strade, baciarsi, fare l’amore, l’amore, scopare, lasciarsi, ristoranti, discoteche, pioggia, dolore, gioia, sport, amicizia, famiglia, uscire, sfondarsi, comprare, vendere, leggere, vino, concentri, accendini, fazzoletti, ubriacarsi, neve, farsi il crociato, farsi il culo, film, cinema, vivere, dormire, svegliarsi, morire. ...

