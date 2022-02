Coppa Davis, il match tra Ucraina e Barbados spostato in Turchia a causa del conflitto nel Donbass (Di martedì 22 febbraio 2022) La crisi fra Russia e Ucraina, in atto dal 2014, sta raggiungendo livelli di tensione sempre più alti nelle ultime settimane. Se già durante i Giochi Olimpici invernali le notizie non erano delle più confortanti, al momento l’ingresso delle truppe russe nella regione del Donbass non lasciano presagire nulla di buono. E anche il tennis internazionale deve muoversi di conseguenza. Ad essere influenzato da questa minacciata guerra è il match del World Group I di Coppa Davis tra la stessa Ucraina e Barbados, in programma il prossimo 4 e 5 marzo, gli stessi giorni in cui l’Italia scenderà in campo a Bratislava contro la Slovacchia. Tornando agli esteuropei, è stato annunciato un cambio di sede per questa sfida. Come recita anche il sito ufficiale della ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022) La crisi fra Russia e, in atto dal 2014, sta raggiungendo livelli di tensione sempre più alti nelle ultime settimane. Se già durante i Giochi Olimpici invernali le notizie non erano delle più confortanti, al momento l’ingresso delle truppe russe nella regione delnon lasciano presagire nulla di buono. E anche il tennis internazionale deve muoversi di conseguenza. Ad essere influenzato da questa minacciata guerra è ildel World Group I ditra la stessa, in programma il prossimo 4 e 5 marzo, gli stessi giorni in cui l’Italia scenderà in campo a Bratislava contro la Slovacchia. Tornando agli esteuropei, è stato annunciato un cambio di sede per questa sfida. Come recita anche il sito ufficiale della ...

